Crypto Queen: जिसे तलाश रही कई देशों की पुलिस, उस Ruja Ignatova के बारे में आई बड़ी खबर

क्रिप्टो क्वीन रुजा इग्नाटोवा FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने पहले उस पर 40 लाख डॉलर का इनाम रखा था, लेकिन 2024 में इसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। FBI का कहना है कि रुजा इग्नाटोवा के जिंदा या मुर्दा होने की सटीक जानकारी देने वाले को यह इनाम दिया जाएगा। इग्नाटोवा ने लॉ की पढ़ाई की थी और वह एक नामी कंपनी में बड़े पद पर काम कर चुकी है। 2014 में उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर निवेशकों का पैसा हड़पने के इरादे से वनकॉइन की स्थापना की। बताया जाता है कि रुजा इग्नाटोवा ने अपने पहचान वालों तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी धोखे से निवेश के लिए तैयार कर लिया। इस तरह वह लगभग 4 अरब डॉलर लेकर फरार हो गई।