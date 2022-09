DDA Housing Scheme 2022: DDA के फ्लैटों की शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग, जानिए बुकिंग की प्रक्रिया और कीमत

अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। दरअसल डीडीए ने एक ऑनलाइन आवास योजना शुरू की है जिसके तहत लोग नरेला में लगभग 8,500 फ्लैट बुक कर सकते हैं।

दिल्ली में घर लेने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक ऑनलाइन योजना शुरू की है। इसके तहत लोग नरेला में लगभग 8,500 फ्लैट बुक कर सकते हैं। आवास प्राधिकरण के मुताबिक, यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ही रहेगी। डीडीए के मुताबिक, नरेला में शुरू हो रही इस योजना में EWS और LIG फ्लैट इस योजना का हिस्सा हैं। बता दें कि, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से बीते वर्ष दिसंबर के महीने में भी 18,000 से ज्यादा फ्लैटों के साथ नई विशेष आवास योजना शुरू की गई थी।

DDA Housing Scheme 2022 Online Booking Start For DDA Flats Know Price and Process