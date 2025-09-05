महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर की इस तारीख को होने की उम्मीद, साथ मिलेगा 3 महीने का एरियर

त्योहारी मौसम शुरू होने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगातों की बौछार शुरू हो गई है। GST घटाने के बाद सरकार एक और खुशखबरी देने वाली है। हालांकि उसे लेकर सब कुछ पहले से तय है, बस उसका ऐलान भर होना है। जी हां, यहां बात सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की हो रही है, जो जुलाई 2025 से लागू होगा। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई 2025 के लिए Dearness Allowance (DA) 3% बढ़ाकर 58% कर सकती है। यह संशोधन 8वें वेतन आयोग से पहले का अंतिम डीए संशोधन होगा। इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को सीधा फायदा होगा।