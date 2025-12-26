26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

LPG से लेकर EMI तक…1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules: 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, क्रेडिट स्कोर, PAN-आधार लिंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, सरकारी सैलरी और किसान योजनाओं से जुड़े नियम लागू होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 26, 2025

New Rules January 1

बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम

New Rules January 1: नया साल 2026 न केवल कैलेंडर बदलने का समय है, बल्कि कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव का भी। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, क्रेडिट स्कोर, PAN-आधार लिंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, सरकारी सैलरी और किसान योजनाओं से जुड़े नियम लागू होंगे। ये बदलाव आम आदमी की जेब, दैनिक लेन-देन और सुरक्षा पर सीधा असर डालेंगे। कुछ राहत देने वाले हैं तो कुछ में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत पड़ेगी।

क्रेडिट स्कोर होगा साप्ताहिक अपडेट

पहले क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में स्कोर अपडेट करते थे, अब 1 जनवरी 2026 से यह साप्ताहिक हो जाएगा। इससे लोन अप्रूवल तेज होगा और क्रेडिट इतिहास तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। EMI पर असर पड़ेगा क्योंकि बेहतर स्कोर से सस्ता लोन मिल सकता है।

बैंक लोन सस्ते, FD दरें बदलेंगी

बड़े बैंकों ने लोन ब्याज दरों में कटौती की है, जो जनवरी से प्रभावी होंगी। होम लोन, पर्सनल लोन की EMI कम हो सकती है। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर नई दरें लागू होंगी, जो बचत करने वालों को बेहतर रिटर्न या बदलाव दे सकती हैं। जेब पर सकारात्मक असर की उम्मीद।

PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य

31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा। बैंक अकाउंट, लोन, टैक्स रिटर्न और सरकारी सेवाओं में रुकावट आएगी। जुर्माना या असुविधा से बचने के लिए तुरंत लिंक करें।

UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्त नियम

ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए UPI, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर SIM और डिजिटल वेरिफिकेशन कड़े होंगे। ट्रांजेक्शन में अतिरिक्त स्टेप लगेंगे, लेकिन सुरक्षा बढ़ेगी। रोजाना पेमेंट करने वालों को समय लग सकता है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर भारत में 16 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर कड़े नियम आ सकते है। माता-पिता कंट्रोल और आयु वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन एक्सेस सीमित होगा।

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा

7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने से इन-हैंड सैलरी में वृद्धि होगी। लाखों कर्मचारियों की जेब मजबूत होगी।

किसानों के लिए नई आईडी और बीमा नियम

पीएम-किसान योजना का लाभ लेने के लिए विशिष्ट आईडी अनिवार्य होगी। फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान कवर होगा, लेकिन 72 घंटे में रिपोर्ट जरूरी। किसानों को सहायता आसान मिलेगी, लेकिन अनुपालन जरूरी।

LPG सिलेंडर और वाहन नियमों में बदलाव

हर महीने की तरह 1 जनवरी को LPG, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें रिवाइज होंगी, जो रसोई बजट प्रभावित कर सकती हैं। दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी से डिलीवरी महंगी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

हनुमान सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर, अर्जुन आयरन मैन से महान: CM नायडू का बड़ा बयान
राष्ट्रीय
Chandrababu Naidu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 08:59 pm

Hindi News / Business / LPG से लेकर EMI तक…1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: सोना, चांदी या तांबा? 1 जनवरी को लगाए होते 10,000 रुपये, तो साल के आखिर में कहां मिलता ज्यादा मुनाफा

gold
कारोबार

Post Office की इन 4 FD में मिल रहा शानदार ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

Post Office FD Interest Rates
कारोबार

Stock Market: हफ्ते के आखिरी दिन टूटा बाजार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट, इन शेयरों में दिखी तेजी

Market Closing
कारोबार

रेल की पटरियों के नीचे क्यों बिछी होती है गिट्टी? इन छोटे-छोटे पत्थरों का है बहुत बड़ा काम

Interesting Facts about Railways
कारोबार

Digital Gold में जेन-Z का बढ़ता रुझान, 11 महीनों में 12 टन की खरीद, 16,670 करोड़ रुपये का निवेश, क्या है सेबी की सलाह?

digital gold
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.