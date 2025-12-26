26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

हनुमान सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर, अर्जुन आयरन मैन से महान: CM नायडू का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, भगवान हनुमान की शक्ति सुपरमैन और स्पाइडरमैन से कहीं अधिक है। अर्जुन योद्धा के रूप में बैटमैन और आयरन मैन से महान हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां अवतार सीरीज से बेहतर हैं।

2 min read
Google source verification

विशाखपटनम 

image

Shaitan Prajapat

Dec 26, 2025

Chandrababu Naidu

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय पौराणिक महाकाव्यों को हॉलीवुड सुपरहीरो से कहीं श्रेष्ठ बताया। सीएम नायडू ने कहा है कि बच्चों और युवाओं को पश्चिमी सुपरहीरो की बजाय राम, कृष्ण, हनुमान और अर्जुन जैसे महान चरित्रों की कहानियां सिखानी चाहिए। यह बयान उन्होंने भारतीय विज्ञान सम्मेलन (Bharatiya Vigyan Sammelan 2025) के उद्घाटन सत्र में दिया, जो तिरुपति की राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है।

'हनुमान की शक्ति सुपरमैन से भी ज्यादा'

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, 'भगवान हनुमान की शक्ति सुपरमैन और स्पाइडरमैन से कहीं अधिक है। अर्जुन योद्धा के रूप में बैटमैन और आयरन मैन से महान हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां अवतार सीरीज से बेहतर हैं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि ये पौराणिक चरित्र अपरिमित शक्ति, मूल्यों और ज्ञान का प्रतीक हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, अर्जुन और भगवान शिव जैसे पात्र सत्य, साहस और न्याय की गहरी शिक्षा देते हैं, जो आधुनिक कॉमिक्स या फिल्मों से कहीं आगे हैं।

'हनुमान और अर्जुन बच्चों को पढ़ाना जरूरी'

नायडू ने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज से अपील की कि वे बच्चों को भारतीय महाकाव्यों और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान दें, न कि केवल पश्चिमी सुपरहीरो की कहानियों तक सीमित रखें। उन्होंने टीडीपी संस्थापक और महान अभिनेता एनटी रामाराव की प्रशंसा की, जिन्होंने सिनेमा के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जीवंत कर मूल्यों का प्रसार किया।

विज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य: प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम

भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2025 का सातवां संस्करण 26 से 29 दिसंबर तक तिरुपति में हो रहा है। इसका मुख्य फोकस प्राचीन भारतीय प्रथाओं को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से जोड़ना और क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान संचार को बढ़ावा देना है। उद्घाटन सत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

नायडू, जो सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर अक्सर बोलते हैं, ने इस अवसर पर भारत की प्राचीन उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने तक्षशिला, नालंदा जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों, आयुर्वेद और शून्य की खोज का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत एक समय विश्व जीडीपी का 40% योगदान देता था और आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

मोदी-वाजपेयी की विरासत और आंध्र का विजन

नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की विकास नींव का श्रेय दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे आगे बढ़ाने का। उन्होंने आंध्र प्रदेश को ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की बात कही, जहां अमरावती क्वांटम वैली और तिरुपति स्पेस सिटी बनेगा।





Published on:

26 Dec 2025 06:12 pm

Hindi News / National News / हनुमान सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर, अर्जुन आयरन मैन से महान: CM नायडू का बड़ा बयान

