हनुमान सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर, अर्जुन आयरन मैन से महान: CM नायडू का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, 'भगवान हनुमान की शक्ति सुपरमैन और स्पाइडरमैन से कहीं अधिक है। अर्जुन योद्धा के रूप में बैटमैन और आयरन मैन से महान हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां अवतार सीरीज से बेहतर हैं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि ये पौराणिक चरित्र अपरिमित शक्ति, मूल्यों और ज्ञान का प्रतीक हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, अर्जुन और भगवान शिव जैसे पात्र सत्य, साहस और न्याय की गहरी शिक्षा देते हैं, जो आधुनिक कॉमिक्स या फिल्मों से कहीं आगे हैं।