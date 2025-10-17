Patrika LogoSwitch to English

दीपावली धमाका: सेंसेक्स 484 अंक उछला, 52-सप्ताह हाई पर जोरदार क्लोज !

Sensex 52 Week High: भारतीय बाजार शुक्रवार को 52-सप्ताह हाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 83,952 पर 484 अंक चढ़ा और निफ्टी 125 अंक ऊपर 25,710 रहा।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 17, 2025

Sensex 52 Week High

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। (फोटो: IANS.)

Sensex 52 Week High: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को कमाल (FMCG Sector Surge India) कर दिया। कारोबार खत्म होते ही सेंसेक्स 484 अंक की छलांग लगाकर 83,952 पर सेटल हुआ, जो 0.58 प्रतिशत की बढ़त है। निफ्टी (Nifty Diwali Rally) भी पीछे नहीं रहा – 125 अंक ऊपर चढ़ कर 25,710 के स्तर पर बंद। दिन भर में सेंसेक्स(Banking Stocks Gain Sensex) 84,100 और निफ्टी 25,780 तक पहुंचा, जो 52 सप्ताह का नया रिकॉर्ड (Sensex 52 Week High 2025) है। दीपावली से पहले यह तेजी निवेशकों को खुश करने वाली है। बाजार सुबह हरे निशान से शुरू हुआ और पूरे दिन मजबूत रहा।

FMCG और बैंकिंग ने दिखाई ताकत, ऑटो भी चमका

तेजी का श्रेय FMCG शेयरों को जाता है। निफ्टी FMCG इंडेक्स 1.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी ऑटो 0.66 प्रतिशत, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.57 प्रतिशत, प्राइवेट बैंक 0.37 प्रतिशत और इन्फ्रा 0.36 प्रतिशत ऊपर रहे। हालांकि IT सेक्टर 1.63 प्रतिशत नीचे आया, PSU बैंक 0.65 प्रतिशत, मेटल 0.85 प्रतिशत और एनर्जी 0.21 प्रतिशत लुढ़का। बैंकिंग में NII की मजबूत ग्रोथ और एसेट क्वालिटी सुधारने के संकेतों ने भरोसा बढ़ाया।

टॉप गेनर्स-लूजर्स: एशियन पेंट्स से ITC तक की रौनक

सेंसेक्स में एशियन पेंट्स, M&M, भारती एयरटेल, ITC, HUL, ICICI बैंक, सन फार्मा, HDFC बैंक, टाइटन, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और BEL जैसे शेयरों ने कमाई की। दूसरी तरफ इंफोसिस, HCL टेक, जोमैटो (इटरनल), टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और L&T लूजर्स रहे। FMCG में उपभोग की रफ्तार ने इन स्टॉक्स को चमकाया, जबकि IT में US की बैंकिंग चिंताओं ने दबाव डाला।

मिडकैप-स्मॉलकैप में हल्की गिरावट, सतर्क मूड

लार्जकैप की चमक के बीच मिडकैप और स्मॉलकैप थोड़े फीके पड़े। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.57 प्रतिशत या 339 अंक गिरकर 58,902 पर और स्मॉलकैप 0.05 प्रतिशत या 9 अंक नीचे 18,122 पर बंद। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की तेजी उपभोग शेयरों की वजह से बनी, लेकिन वैश्विक ट्रेड वॉर और धीमी इकोनॉमी से निवेशक सतर्क हैं। सोने की चमक बढ़ रही, जो निवेश का सुरक्षित विकल्प बन रहा।

एक्सपर्ट व्यू: बैंक आय और FII से उम्मीदें बरकरार

मार्केट के जानकारों ने कहा कि सेंसेक्स का 52-सप्ताह हाई बाजार की मजबूती दिखाता है। बैंकिंग Q3 रिजल्ट्स और बेहतर एसेट क्वालिटी से उत्साह है। लेकिन US में डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग और रिस्क बढ़ने से IT दबाव में। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से निवेशक गोल्ड की तरफ मुड़ रहे, जो सर्वकालिक हाई पर है। दीपावली मुहूर्त ट्रेडिंग (21 अक्टूबर) में शॉर्ट सेशन में और उछाल की उम्मीद। FII की खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया।

आगे की राह: मुहूर्त ट्रेडिंग पर नजर

बाजार ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन मिडकैप की गिरावट सावधानी बरतने का संकेत। सुबह 9:46 बजे सेंसेक्स 83,568 और निफ्टी 25,605 पर था। दीपावली पूर्व यह तेजी समृद्धि का प्रतीक लगती है। निवेशक बैंक और FMCG पर दांव लगाएं, IT से दूरी रखें। ( IANS)

