दीपावली धमाका: सेंसेक्स 484 अंक उछला, 52-सप्ताह हाई पर जोरदार क्लोज !

Sensex 52 Week High: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को कमाल (FMCG Sector Surge India) कर दिया। कारोबार खत्म होते ही सेंसेक्स 484 अंक की छलांग लगाकर 83,952 पर सेटल हुआ, जो 0.58 प्रतिशत की बढ़त है। निफ्टी (Nifty Diwali Rally) भी पीछे नहीं रहा – 125 अंक ऊपर चढ़ कर 25,710 के स्तर पर बंद। दिन भर में सेंसेक्स(Banking Stocks Gain Sensex) 84,100 और निफ्टी 25,780 तक पहुंचा, जो 52 सप्ताह का नया रिकॉर्ड (Sensex 52 Week High 2025) है। दीपावली से पहले यह तेजी निवेशकों को खुश करने वाली है। बाजार सुबह हरे निशान से शुरू हुआ और पूरे दिन मजबूत रहा।