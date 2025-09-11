Tariffs: गरीब हो जायेंगे लगभग 10 लाख और अमेरिकी! वजह होगी ‘ट्रंप की टैरिफ नीति’; नई रिपोर्ट ने मचाई खलबली

वहीं, ट्रंप के चुनाव जीतते ही अमेरिका में परिणाम बिल्कुल उल्टा दिखने लगा है। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद भारत, चीन, ब्राजील व अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जिसने वैश्विक बाजार को बड़ा झटका तो दिया ही, साथ ही वहां के निवासियों को भी मुश्किल में डाल दिया।