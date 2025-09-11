Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Tariffs: गरीब हो जायेंगे लगभग 10 लाख और अमेरिकी! वजह होगी ‘ट्रंप की टैरिफ नीति’; नई रिपोर्ट ने मचाई खलबली

ट्रम्प की टैरिफ नीति से अमेरिका में गरीबी का खतरा मंडरा रहा है! नई रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक लगभग 10 लाख और अमेरिकी गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं, जिनमें 3.75 लाख बच्चे भी शामिल हैं। यह टैरिफ से महँगे हुए सामानों के कारण निम्न-आय वाले परिवारों पर पड़ने वाले भारी असर का नतीजा है। क्या ट्रम्प की नीति अमेरिकी सपने को बुरे सपने में बदल रही है?

भारत

Mukul Kumar

Sep 11, 2025

Donald Trump
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस बार राष्ट्रपति चुनाव अभियान मुख्य रूप से अमेरिकी सपने को पुनर्जीवित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आव्रजन एवं शुल्क नीतियों पर सख्त रुख अपनाने के वादों पर केंद्रित रहा था।

वहीं, ट्रंप के चुनाव जीतते ही अमेरिका में परिणाम बिल्कुल उल्टा दिखने लगा है। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद भारत, चीन, ब्राजील व अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जिसने वैश्विक बाजार को बड़ा झटका तो दिया ही, साथ ही वहां के निवासियों को भी मुश्किल में डाल दिया।

ये भी पढ़ें

Trump के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया बड़ा कदम
विदेश
Trump's close associate Charlie Kirk murdered

2026 तक गरीब हो सकते हैं 10 लाख और अमेरिकी

ट्रंप की टैरिफ नीति से भले ही उनकी सरकार का खजाना भर रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में लगभग 10 लाख और अमेरिकियों के बीच कंगाली छाने का अनुमान है।

एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। दरअसल, येल स्थित द बजट लैब के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से साल 2026 तक लगभग 8,75,000 और अमेरिकी नागरिक गरीबी का सामना करने लगेंगे। इनमें 3,75,000 बच्चे भी शामिल हैं।

निम्न-आय वाले परिवारों पर पड़ेगा असर

विश्लेषण में आधिकारिक गरीबी मापक का इस्तेमाल किया गया, जो कर-पूर्व आय के आधार पर गरीबी की गणना करता है। रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई है।

इसमें निम्न-आय वाले परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे विस्तार से बताया गया है। जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराने के सामान और कपड़ों जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करते हैं।

यह परिवार बाहर से आने वाले सामान भी ज्यादा खरीदते हैं। पहले ये सामान सस्ते थे, लेकिन अब टैरिफ के चलते महंगे हो गए हैं।

जिसका उनकी जेब पर कड़ा असर पड़ेगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में कुल गरीबी दर बिना टैरिफ के 10.4% से बढ़कर 10.7% हो सकती है।

अब तक का सबसे ऊंचा टैरिफ

ट्रंप द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ लगभग एक सदी में सबसे ज्यादा हैं। इसके बावजूद वह अभी भी और ज्यादा टैरिफ लगाने पर जोर दे रहे हैं।

जिसके चलते आम जनता के बीच स्थिति और बिगड़ रही है। अमेरिका में औसत प्रभावी टैरिफ दर बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई है, जो 1935 के बाद सबसे ज्यादा है।

पिछले साल 3.6 करोड़ अमेरिकी गरीबी में जी रहे थे

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुमान के अनुसार, पिछले साल लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी गरीबी में जी रहे थे। गरीबी दर 0.4 प्रतिशत अंक गिरकर 10.6% हो गई, जो वेतन और आय के जीवन-यापन की लागत के अनुरूप रहने के कारण संभव हुआ।

बता दें कि अमेरिका में गरीबी दर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, खासकर जब व्यापक पैमाने पर पूरक गरीबी मापक की बात की जाती है। इस मापक में खाद्य टिकटों, बच्चों की देखभाल और चिकित्सा लागतों जैसे महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया जाता है।

आंकड़ों के अनुसार, गरीबी में रहने वाले अमेरिकियों की संख्या लगभग 6,50,000 तक बढ़ सकती है, जिसमें 1,50,000 बच्चे भी शामिल हैं। इससे गरीबी दर 12% से बढ़कर 12.2% हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

11 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Business / Tariffs: गरीब हो जायेंगे लगभग 10 लाख और अमेरिकी! वजह होगी ‘ट्रंप की टैरिफ नीति’; नई रिपोर्ट ने मचाई खलबली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.