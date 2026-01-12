Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में फिर मची तबाही! कीमतों में जबरदस्त उछाल, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोना भारी बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.46 फीसदी या 2021 रुपये की भारी बढ़त के साथ 1,40,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में जबरदस्त उछाल का सीधा असर घरेलू कीमतों में दिख रहा है।