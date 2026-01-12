Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में फिर मची तबाही! कीमतों में जबरदस्त उछाल, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

सोने-चांदी में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोना भारी बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.46 फीसदी या 2021 रुपये की भारी बढ़त के साथ 1,40,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में जबरदस्त उछाल का सीधा असर घरेलू कीमतों में दिख रहा है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व पर आपराधिक अभियोग चलाने की चेतावनी दी है। इससे यूएस डॉलर टूट गया और इसका सीधा असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ा। दूसरी तरफ ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से भू-राजनीतिक तनाव गहरा गया है। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोमवार सुबह चांदी भारी बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 3.64 फीसदी या 9200 रुपये की जबरदस्त उछाल के साथ 2,61,925 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.83 फीसदी या 82.20 डॉलर की बढ़त के साथ 4,583.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.28 फीसदी या 57.69 डॉलर की बढ़त के साथ 4,567.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 5.43 फीसदी या 4.25 डॉलर की जबरदस्त तेजी के साथ 83.59 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 4.25 फीसदी या 3.39 डॉलर की बढ़त के साथ 83.24 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
