Gold Rate Today: यूं ही नहीं भर-भरकर सोना-चांदी खरीद रहे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, खुद बताई राज की बात

कियोसाकी ने कहा कि जब लंबी अवधि में मुद्रा का अवमूल्यन (करेंसी डिबेसमेंट) साफ दिख रहा हो, तो शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव मायने नहीं रखता। उन्होंने इस समस्या को उन नीतिगत फैसलों से जोड़ा, जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी जैसे संस्थानों को चलाने वाले “अत्यधिक पढ़े-लिखे” नीति निर्माताओं द्वारा लिए जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, “जब दुनिया में अयोग्य लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे पीएचडी लोग… मेरे ‘पुअर डैड’ की तरह… फेड, ट्रेजरी और अमेरिकी सरकार को कंट्रोल कर रहे हों, तो फिर सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों की चिंता ही क्यों करें?” उन्होंने आगे कहा, "मैं बस अधिक से अधिक सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम खरीद रहा हूं और अमीर हो रहा हूं।"