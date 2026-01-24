Gold Rate Today: यूं ही नहीं भर-भरकर सोना-चांदी खरीद रहे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, खुद बताई राज की बात

रॉबर्ट कियोसाकी लगातार गोल्ड-सिल्वर खरीद रहे हैं। (PC: AI)
Gold Rate Today: रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर सोने-चांदी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सोने, चांदी या बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे उतार-चढ़ाव की फिक्र किये बिना लगातार सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम खरीदते रहेंगे। अपने इस फैसले के पीछे उन्होंने वजह भी बतायी है। कियोसाकी ने अपनी बात का आधार अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज और अमेरिकी डॉलर की लगातार घटती क्रय शक्ति (पर्चेजिंग पावर) को बनाया।
कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेबाक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, 'क्या मुझे सोने,चांदी या बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव की परवाह करनी चाहिए? नहीं, मैं इसकी चिंता नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज लगातार ऊपर जा रहा है। इसके साथ ही यूएस डॉलर की खरीद क्षमता लगातार गिर रही है।'
कियोसाकी ने कहा कि जब लंबी अवधि में मुद्रा का अवमूल्यन (करेंसी डिबेसमेंट) साफ दिख रहा हो, तो शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव मायने नहीं रखता। उन्होंने इस समस्या को उन नीतिगत फैसलों से जोड़ा, जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी जैसे संस्थानों को चलाने वाले “अत्यधिक पढ़े-लिखे” नीति निर्माताओं द्वारा लिए जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, “जब दुनिया में अयोग्य लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे पीएचडी लोग… मेरे ‘पुअर डैड’ की तरह… फेड, ट्रेजरी और अमेरिकी सरकार को कंट्रोल कर रहे हों, तो फिर सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों की चिंता ही क्यों करें?” उन्होंने आगे कहा, "मैं बस अधिक से अधिक सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथेरियम खरीद रहा हूं और अमीर हो रहा हूं।"
सोने-चांदी के भाव इस समय रिकॉर्ड स्तर पर हैं। वैश्विक स्तर पर सोने का भाव कॉमेक्स पर 5017 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी 101.33 डॉलर प्रति औंस पर है। एमसीएक्स पर इस हफ्ते सोने का भाव 1,56,037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। वहीं, चांदी 3,34,699 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही कीमती धातुओं की मांग तेज हो गई। वैश्विक व्यापार, भू-राजनीति और मौद्रिक नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों की ओर मोड़ दिया है। इस आशंका के चलते कि अमेरिका चांदी पर आयात शुल्क (इंपोर्ट टैरिफ) लगा सकता है, बड़ी मात्रा में फिजिकल चांदी न्यूयॉर्क भेजी जाने लगी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अक्टूबर में लंदन मार्केट में एक ऐतिहासिक “शॉर्ट स्क्वीज़” देखने को मिला।
इस हफ्ते चांदी की तेजी को अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव से भी सपोर्ट मिला। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में कोई ठोस सफलता नहीं मिलने से भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भी निवेशकों की बेचैनी बढ़ाई है। इससे सेफ हैवन एसेट्स की मांग मजबूत हुई।
