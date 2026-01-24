Gen Z में बढ़ रही इम्पल्स बोरोइंग, मिडिल क्लास भी कर्ज के जाल में फंस रहा, देखिए आंकड़े

भारत में हेल्थकेयर की लागत परिवारों पर लगातार भारी पड़ रही है। करीब 11% कर्जदारों ने मेडिकल खर्च चुकाने के लिए पर्सनल लोन लिया। यह आंकड़ा टियर-1 शहरों में बढ़कर 14% हो जाता है। मेडिकल महंगाई दर 12% से 15% सालाना के बीच है। यह एशिया में सबसे ऊंची दरों में से एक है। बड़ी संख्या में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस न होने से यह खर्च काफी भारी पड़ता है। वित्त वर्ष 2024 में बीमा कवरेज करीब 40 फीसदी तक सीमित रहा है। इस कारण इलाज का बड़ा खर्च लोगों को अपनी जेब से चुकाना पड़ता है। ऐसे में आपात स्थिति में परिवार अक्सर शॉर्ट-टर्म लोन का सहारा लेते हैं।