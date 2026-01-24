Share Market Outlook: इस साल शेयर बाजार में हुआ 33 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, 600 कंपनियों के शेयर 10% से ज्यादा टूटे

Share Market Outlook: भारतीय शेयर बाजारों में चौतरफा गिरावट जारी है। 2025 में बेहतर रिटर्न देने वाली बड़ी कंपनियों का भी अभी बुरा हाल है। वहीं, मझोली और छोटी कंपनियों के साथ माइक्रोकैप और पेनी स्टॉक्स के निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। 2026 में अब तक टॉप 1000 कंपनियों में से 600 से ज्यादा कंपनियों के शेयर 10% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। वहीं, स्मॉलकैप और माइक्रोकैप इंडेक्स के 70% से ज्यादा शेयरों ने 2026 के 23 दिन में ही निवेशकों को डबल डिजिट में नुकसान कराया है।