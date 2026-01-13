बुजुर्गों की पेंशन टेंशन खत्म! घर बैठे फ्री में बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए EPFO की डोरस्टेप सर्विस

यह खबर बुजुर्गों के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसे समझिए। भारत में EPS-95 के तहत करीब 78 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता या बैंक, EPFO ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर तक जाना मुश्किल होता है। पहले उन्हें नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की टेंशन रहती थी, लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार स्वास्थ्य कारणों से भी वो नहीं जा पाते हैं, जिससे पेंशन रुक जाती थी। इस पहल के बाद उनकी ये टेंशन दूर हो जाएगी।