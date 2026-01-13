बुजुर्गों की पेंशन टेंशन खत्म! घर बैठे फ्री में बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए EPFO की डोरस्टेप सर्विस

IPPB के साथ मिलकर मुफ्त डोरस्टेप सेवा शुरू की गई है (PC: Canva)
भारत में लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स हर साल एक बड़ी परेशानी से जूझते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) या जीवन प्रमाण जमा करना। ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि पेंशनभोगी जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना रुके बैंक खाते में आती रहे। अगर समय पर DLC नहीं जमा किया गया तो पेंशन रुक जाती है, जो बुजुर्गों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक शानदार पहल की है, जो इन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी।
EPFO के सर्कुलर के अनुसार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के साथ मिलकर एक पूरी तरह मुफ्त डोरस्टेप सेवा शुरू की गई है। यह सेवा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के पेंशनभोगियों के लिए है। अब पोस्टमैन या ग्रामीण डाकसेवक आपके घर आएंगे और आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन) से DLC जेनरेट करके जमा कर देंगे। इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगेगी, सबकुछ घर बैठे हो जाएगा। सफल DLC के लिए पूरा खर्च EPFO के CPPRC द्वारा उठाया जाएगा।
IPPB का व्यक्ति पहले चेक करेगा कि DLC देय है या 30 दिनों में देय होने वाला और आधार में नाम-जन्मतिथि मैच करती है। EPFO सिस्टम से ऑटोमैटिक या मैनुअल अप्रूवल होगा। अगर पेंशनभोगी जीवित नहीं पाए जाते, तो उनकी मृत्यु की रिपोर्ट EPFO को चली जाएगी।
अन्य पेंशनर्स के उलट, जिन्हें एक निश्चित डेडलाइन के अंदर DLC जमा करना पड़ता है, EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) सदस्य अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी समय जमा कर सकते हैं।
जमा किया गया DLC जमा करने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड रहता है।
डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के लिए क्या करना होगा?
सबसे आसान तरीका तो यही है कि IPPB कस्टमर केयर नंबर 033-22029000 पर कॉल करें और घर पर विजिट का अनुरोध करें। इसके अलावा, नजदीकी पोस्ट ऑफिस, लोकल पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक (GDS) से संपर्क करें। पोस्ट इंफो ऐप के जरिए या ऑफिशियल पोर्टल पर डोरस्टेप विजिट बुक करें।
DLC को बाद में Pramaan ID का इस्तेमाल करके https://jeevanpramaan.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।
DLC का रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता से FAT (फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल करके किया जाएगा। अगर FAT काम न करे, तो जीवन प्रमाण ऐप के जरिए अन्य बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (जैसे फिंगरप्रिंट) का भी प्रयास किया जा सकता है।
यह खबर बुजुर्गों के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसे समझिए। भारत में EPS-95 के तहत करीब 78 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता या बैंक, EPFO ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर तक जाना मुश्किल होता है। पहले उन्हें नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की टेंशन रहती थी, लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार स्वास्थ्य कारणों से भी वो नहीं जा पाते हैं, जिससे पेंशन रुक जाती थी। इस पहल के बाद उनकी ये टेंशन दूर हो जाएगी।
यह पहल EPFO की डिजिटल इंडिया और बुजुर्ग कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है, पहले फेस ऑथेंटिकेशन से स्मार्टफोन पर घर से DLC जमा करने की सुविधा थी, लेकिन अब बिना स्मार्टफोन वाले बुजुर्गों के लिए डोरस्टेप ऑप्शन ने सबको कवर कर लिया है। इससे न केवल पेंशन का लगातार मिलना सुनिश्चित होगा, बल्कि बुजुर्गों की टेंशन भी कम होगी।
