सऊदी अरब ने खोले अपने शेयर बाजार के दरवाजे, 1 फरवरी से आप भी कर पाएंगे निवेश

इसके अलावा, CMA ने स्वैप एग्रीमेंट्स का फ्रेमवर्क भी हटा दिया गया है, जिसके तहत नॉन-रेजिडेंट निवेशक केवल आर्थिक लाभ ही हासिल कर पाते थे, लेकिन अब वे मुख्य मार्केट में शेयरों का सीधा स्वामित्व हासिल कर सकेंगे। दरअसल, पहले कई विदेशी निवेशक "स्वैप" नाम के समझौते के जरिए निवेश करते थे। इसमें वे शेयरों का असली मालिक नहीं बनते थे, बल्कि सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने-घटने से होने वाले मुनाफे या नुकसान का हिस्सा पाते थे। शेयरों का कानूनी स्वामित्व किसी लोकल संस्था के पास रहता था। अब यह व्यवस्था भी हटा दी गई है। अब विदेशी निवेशक मुख्य मार्केट में सीधे शेयर खरीदकर उनका मालिक बन सकेंगे।