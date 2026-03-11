रिलायंस के शेयर में आया उछाल, अमेरिकी रिफाइनरी से बड़ी डील का दिख रहा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टेक्सास के ब्राउनस्विले में एक नई तेल रिफाइनरी बनाने की योजना की घोषणा के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में रिलायंस के शेयरों की कीमत में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। दरअसल रिलायंस ने इस रिफाइनरी में निवेश किया है, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि यह देश में 50 वर्षों में पहली नई रिफाइनरी होगी और इसमें 300 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।