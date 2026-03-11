Why Share Market Fall: सेंसेक्स 1000 अंक टूटा, ऑटो शेयरों में बड़ी गिरावट, जानिए बाजार में आज की मंदी के 4 बड़े कारण

मिडिल ईस्ट में जारी संकट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला किया। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यह संघर्ष “जल्द खत्म हो सकता है।” इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल भंडार की रिकॉर्ड मात्रा जारी करने का प्रस्ताव दिया है। इससे वैश्विक शेयर बाजारों को कुछ राहत मिली।