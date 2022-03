NSE Scam: सीबीआई का बड़ा खुलासा- आनंद सुब्रमण्यम ने बनाई थी ‘अज्ञात योगी’ वाली ई-मेल आईडी

NSE घोटाले के मामले में सीबीआई ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि जिस ईमेल आईडी से चित्रा रामाकृष्णा बात करती थीं वो किसी और ने नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ने ही बनाई थी।

NSE घोटाले के मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने अब दावा किया है कि एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामाकृष्णा जिस 'हिमालय के अज्ञात योगी' से ईमेल के जरिए बात करती थीं वो ईमेल खुद ग्रुप ऑपरेटिेंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम ने ही बनाया था। इससे पहले एनएसई के फॉरेंसिक ऑडिट में आनंद सुब्रमण्यम को ही अज्ञात योगी बताया गया था। इन खुलासों से स्पष्ट होनी लगा है कि इस पूरे मामले में आनंद सुब्रमण्यम ने एनएसई के पूर्व सीईओ को मूर्ख बनाया है। हालांकि, सेबी ने अपनी रिपोर्ट में आनंद सुब्रमण्यम के 'योगी' होने के दावे को खारिज कर दिया है।

Ex-NSE official Anand Subramanian is ‘Himalayan Yogi’, says CBI