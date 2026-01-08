नकली चांदी से अब मिलेगी निजात, सरकार कर रही है यह तैयारी

इंडस्ट्री से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, माइक्रो गोल्ड कॉइन्स अब कुल गोल्ड कॉइन बिक्री का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा बन चुके हैं। 0.1 ग्राम और 0.5 ग्राम के छोटे गोल्ड कॉइन्स की मांग दिवाली के बाद से लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवा निवेशक इन छोटे सिक्कों को आसान निवेश, कम लागत और बेहतर लिक्विडिटी के कारण पसंद कर रहे हैं। बीते एक साल में सोने की कीमतों में 70% से अधिक तो चांदी में 170% की तेजी आई है। इससे जेन जी निवेशकों में माइक्रो गोल्ड के साथ-साथ 1 से 2 ग्राम के सिल्वर कॉइन्स की मांग भी बढ़ी है। सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने से इनके भारी गहनों की मांग में 30 से 40 फीसदी तक की गिरावट आई है।