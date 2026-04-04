FDI Investment in India: लगातार छठे महीने भारत से पैसा निकालकर बाहर ले गए विदेशी निवेशक, देश के खजाने में भी आ रही गिरावट, देखिए आंकडे

उधर देश के खजाने में लगातार गिरावट देखी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.28 अरब डॉलर घटकर 688.05 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले वाले हफ्ते में भी भंडार में 11.413 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई थी, जिससे यह 698.346 अरब डॉलर पर आ गया था। इस गिरावट का सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा संपत्ति में कमी का रहा, जो 6.622 अरब डॉलर घटकर 551.072 अरब डॉलर रह गई। इन आंकड़ों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल है।