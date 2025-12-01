क्या सिगरेट, गुटखा और पान मसाला पर बढ़ने वाला है टैक्स? सरकार ला रही यह बिल



अभी तंबाकू और पान मसाला जैसे 'सिन गुड्स' पर 28 प्रतिशत GST लगता है, साथ ही एक कम्पनसेशन सेस भी लगता है जिसकी दरें अलग-अलग होती हैं, और यह सेस कुछ मामलों में जैसे पाइप के लिए स्मोकिंग मिक्स्चर पर 290 प्रतिशत तक भी पहुंच सकता है। एक बार कम्पनसेशन सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और इसके उत्पादों की बिक्री पर GST के साथ एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जबकि पान मसाला पर GST के साथ 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर' लगेगा। चूंकि 28 प्रतिशत GST की दर समाप्त कर दी गई है, इसलिए ऐसे 'सिन गुड्स' पर अब 40 प्रतिशत के उच्चतम GST स्लैब के तहत टैक्स लगाया जाएगा।"