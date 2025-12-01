हवाई यात्रा होने वाली है महंगी; दिल्ली, मुंबई में एयरपोर्ट चार्ज 22 गुना तक बढ़ेंगे!

TDSAT वह अपीलीय ट्रिब्यूनल है जो टेलीकॉम और एयरपोर्ट के आर्थिक नियामक मामलों से जुड़े विवादों और अपीलों का फैसला करती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक - सरकारी अधिकारी चिंतित हैं कि शुल्क में इतनी भारी बढ़ोतरी से यात्री एयरपोर्ट से यात्रा करना कम कर देंगे जिससे पैसेंजर ग्रोथ पर असर पड़ेगा. एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि "भले ही आदेश कितना भी सही क्यों न हो, यात्रियों को एयरपोर्ट और एयरलाइंस की लंबी कानूनी लड़ाई का शिकार नहीं बनना चाहिए।" अधिकारी ने कहा कि ये यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा क्योंकि रातोंरात टिकट के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे।