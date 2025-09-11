PPF से डबल मुनाफा चाहिए तो इस तारीख के बीच जमा करना चाहिए प्रीमियम, बढ़कर मिलेगा ब्याज

निवेश एक्सपर्ट अमित निगम बताते हैं कि अगर आप PPF खाते से अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो पहला रूल यह है कि उसकी ब्याज दर के कैलकुलेशन को समझना होगा। PPF खाते में मौजूद रकम पर ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख को होती है। इसलिए अगर PPF Account खोल रहे हैं तो उसमें पैसा जमा करने की तारीख 1 से 4 के बीच में रखिए। इससे आप जो रकम जमा करेंगे उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा यानी दोहरा फायदा। निगम के मुताबिक अगर पीपीएफ खाते में पैसा जमा करने के लिए ऑटो डेबिट का ऑप्शन एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसकी तारीख महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में रखिए।