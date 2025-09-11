Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

PPF से डबल मुनाफा चाहिए तो इस तारीख के बीच जमा करना चाहिए प्रीमियम, बढ़कर मिलेगा ब्याज

पब्लिक प्राइवेट फंड खाता ऐसी बचत योजना है, जिसे किसी भी बैंक या डाक घर में खोला जा सकता है।

भारत

Ashish Deep

Sep 11, 2025

Investment in PPF
Investment in PPF

अगर आप एश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं और शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के अलावा किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें जोखिम न हो तो पब्लिक प्राइवेट फंड (PPF) सबसे पसंदीदा ऑप्शन है। इस समय इस फंड पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर बाजार में मौजूद दूसरे जोखिम भरे निवेश विकल्पों के हाई रिटर्न होने के बावजूद काफी आकर्षक है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं और चाहते हैं कि सबसे बेहतर रिटर्न पाएं तो आपको कुछ जरूरी रूल्स को फॉलो करना होगा। यहां आपको दो ऐेसे विकल्प बताए जा रहे हैं, जिससे जबर्दस्त बेनिफिट होगा।

ब्याज दर के कैलकुलेशन को समझना जरूरी

निवेश एक्सपर्ट अमित निगम बताते हैं कि अगर आप PPF खाते से अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो पहला रूल यह है कि उसकी ब्याज दर के कैलकुलेशन को समझना होगा। PPF खाते में मौजूद रकम पर ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख को होती है। इसलिए अगर PPF Account खोल रहे हैं तो उसमें पैसा जमा करने की तारीख 1 से 4 के बीच में रखिए। इससे आप जो रकम जमा करेंगे उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा यानी दोहरा फायदा। निगम के मुताबिक अगर पीपीएफ खाते में पैसा जमा करने के लिए ऑटो डेबिट का ऑप्शन एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसकी तारीख महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में रखिए।

ये भी पढ़ें

MF Crorepati Calculator : 5000 रुपये महीना लगाकर चाहिए 1 करोड़ रुपये का रिटर्न तो अपनाएं यह खास ट्रिक
कारोबार
image

पत्नी के नाम पर खोल सकते हैं खाता

निगम के मुताबिक दूसरा रूल यह है कि कोई भी निवेशक अपनी पत्नी के नाम पर भी खाता खोल सकता है। हालांकि ऐसे केस में डेढ़ लाख की एनुअल लिमिट के बाद जमा रकम पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन पीपीएफ खाते की ब्याज आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगर आपने पत्नी के नाम पर खाता खोला है और उसमें आप पैसे जमा कर रहे हैं तो निवेश का सोर्स पति ही रहेगा। इससे ब्याज से होने वाली आय पति की इनकम में जुड़ेगी। लेकिन पीपीएफ की ब्याज आय इनकम टैक्स एग्जेमटेड है, इसलिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

15 Sept 2025 10:04 am

Published on:

11 Sept 2025 02:21 pm

Hindi News / Business / PPF से डबल मुनाफा चाहिए तो इस तारीख के बीच जमा करना चाहिए प्रीमियम, बढ़कर मिलेगा ब्याज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.