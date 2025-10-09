Gold Loan लेना है? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानें डिटेल

गोल्ड लोन कम ब्याज दर पर मिलता है। (PC: Pexels)
Gold Loan Interest Rate: लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में अधिकतर लोग पर्सनल लोन को चुनते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर के साथ आता है। यह अनसिक्योर्ड लोन होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, तो आपको लोन मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास सोना रखा है, तो ऐसे में आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। यहां आपको पर्सनल लोन की तुलना में काफी कम ब्याज चुकाना होगा। साथ ही बिना किसी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत लोन भी मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि प्रमुख बैंक गोल्ड लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
यह बैंक 8.05% से 8.35% तक ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। यहां लोन अवधि 12 महीने तक की है और प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.25% + GST है। यहां आप 10 हजार रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं।
यह बैंक 8.20% से 11.60% ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। यहां लोन अवधि 12 महीने तक है। यहां आप 25,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकते है।
यहां 8.35% ब्याज दर पर गोल्ड लोन मिल रहा है। यहां लोन अवधि 12 महीने है। वहीं, प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.30% + GST है। इस बैंक से आप 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं।
यह बैंक 8.6% से 8.75% तक ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। लोन अवधि 12 महीने तक है। यहां प्रोसेसिंग फीस अधिकतम 1,500 रुपए है। यहां आप 20,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक गोल्ड लोन ले सकते हैं।
यह बैंक 8.75% ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। यहां लोन अवधि 36 महीने तक है। प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.25% है। इस बैंक से आप 20,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं।
-सबसे पहले आपको अपना गोल्ड लेकर किसी बैंक या एनबीएफसी में जाना होगा। वहां कर्जदाता आपके सोने का वजन करेगा और उसकी प्योरिटी को चेक करेगा।
-कर्जदाता आपके गोल्ड की वैल्यू निकालने के लिए सोने की मौजूदा मार्केट रेट यूज करेगा। बैंक और एनबीएफसी 18 से 24 कैरेट वाले सोने पर ही लोन देते हैं।
-आमतौर पर सोने की कीमत के 75 फीसदी तक की रकम का लोन ही अप्रूव होता है।
-जब आप अपना लोन पूरी तरह चुका देते हैं, तो आपका सोना उसी कंडीशन में आपको वापस कर दिया जाता है।
