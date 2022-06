Share Market: अमरीका में 41 सालों के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंचने से सोने की कीमत में आया उछाल

Share Market: अमरीका में लगातार बढ़ती महंगाई पिछले 41 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में सोने की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। मार्केट के जानकार सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक आउट बता रहे हैं।

Share Market: अमरीका इस समय महंगाई की मार झेल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में मुद्रास्फीति की दर(महंगाई) पिछले 41 साल के उच्चतम स्तर 8.6% पहुंच गई है। इसके कारण मई महीने में वहां गैस, खाद्य पदार्थों के साथ अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। इसका असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी देखने को मिल रहा है, जिसे मार्केट के जानकार ब्रेक आउट बता रहे हैं। वह इसकी कीमतों में आगे भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, उन्होंने सोने की कीमत को लेकर इंटरनेशनल व डोमेस्टिक मार्केट में अपना टार्गेट बढ़ा दिया है।

Share Market: Gold price jumped due to inflation reaching the highest level of 41 years in America