Gold Price Today: अमेरिका से आई एक खबर और उछल गया सोना, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बुधवार को उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी रही हैं। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.31 फीसदी या 306 रुपये की बढ़त के साथ 1,00,463 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिका में महंगाई के आंकडे उम्मीद से कम कम रहे हैं। इससे यूएस डॉलर गिर गया है। डॉलर में गिरावट से सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया, इससे डिमांड बढ़ी और सोने के भाव बढ़ गए। महंगाई के आंकड़े कम रहने से सितंबर में यूएस फेड द्वारा रेट कट करने की उम्मीदें तेज हो गई हैं।