Gold Price Today: अमेरिका से आई एक खबर और उछल गया सोना, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बुधवार को उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी रही हैं। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.31 फीसदी या 306 रुपये की बढ़त के साथ 1,00,463 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिका में महंगाई के आंकडे उम्मीद से कम कम रहे हैं। इससे यूएस डॉलर गिर गया है। डॉलर में गिरावट से सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया, इससे डिमांड बढ़ी और सोने के भाव बढ़ गए। महंगाई के आंकड़े कम रहने से सितंबर में यूएस फेड द्वारा रेट कट करने की उम्मीदें तेज हो गई हैं।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बुधवार को बड़ा उछाल देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार दोपहर चांदी का वायदा भाव 1145 रुपये की भारी बढ़त के साथ 1,14,882 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड 1,00,060 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 97,660 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 89,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 81,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 64,540 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी बुधवार दोपहर तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.13 फीसदी या 4.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,403.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.27 फीसदी या 9.18 डॉलर की बढ़त के साथ 3,357.44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.09 फीसदी या 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 38.41 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.32 फीसदी या 0.50 डॉलर की बढ़त के साथ 38.42 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।