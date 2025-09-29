Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदना है? जानिए सर्राफा बाजार और टॉप ज्वैलर्स की कीमतों में कितना है अंतर

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Pexels)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोना 1.11 फीसदी या 1279 रुपये की बढ़त के साथ 1,16,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी वायदा 1.20 फीसदी या 1709 रुपये की बढ़त के साथ 1,43,598 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। वैश्विक स्तर पर कीमतों में उछाल और रुपये में गिरावट के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,15,290 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,12,530 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,02,610 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 93,390 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 74,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जूलरी ब्रांड तनिष्क सोमवार, 29 सितंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,07,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 87,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,16,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास सोमवार, 29 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,16,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,06,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 87,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स सोमवार, 29 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,06,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सोमवार, 29 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,06,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
