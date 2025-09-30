Gold Rate Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए आखिर क्या है वजह

सोने में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Freepik)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी इन दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोने के दाम रोज नया ऑल टाइम हाई लेवल छू रहे हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी मंगलवार सुबह सोना भारी बढ़त लेकर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.02 फीसदी या 1181 रुपये की बढ़त के साथ 1,17,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।
मजबूत घरेलू मांग, प्रमुख ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों और भूराजनैतिक अनिश्चितताओं के चलते सोने को काफी सपोर्ट मिल रहा है और कीमतें उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही हैं। भविष्य में यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें, डॉलर में गिरावट, सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी और रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रही मजबूत डिमांड के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बढ़त देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में शुरुआती कारोबार में चांदी भारी बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह चांदी का वायदा भाव 0.63 फीसदी या 901 रुपये की बढ़त के साथ 1,44,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह चांदी का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।
वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव मंगलवार सुबह 1.02 फीसदी या 39.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,894.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.84 फीसदी या 32.05 डॉलर की बढ़त के साथ 3,865 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है।
वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों में भी मंगलवार सुबह तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी 0.50 फीसदी या 0.23 डॉलर की बढ़त के साथ 47.25 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.22 फीसदी या 0.10 डॉलर की बढ़त के साथ 47.03 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
