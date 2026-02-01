Gold Silver Price: सोना-चांदी फिर लुढ़के, चांदी टूटी 26000 और सोना 13000 रुपये, जानिए लेटेस्ट भाव

चांदी ने आज भी राहत नहीं दी। MCX पर चांदी आज करीब 2,65,652 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी। कल के भाव की बात करें तो चांदी लगभग 2.91 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। यानी एक ही दिन में चांदी की कीमत में लगभग 26,273 रुपये की गिरावट नजर आती है। बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है। पिछले कुछ सत्रों में आई तेज चाल के बाद अब चांदी में भी मुनाफावसूली हावी होती दिख रही है।