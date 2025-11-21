Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं दाम

सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का वायदा भाव 460 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,267 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वैश्विक कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। वैश्विक स्तर पर गिरावट की प्रमुख वजह यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट को लेकर उम्मीदों में कमी आना है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में भी कमी आई है। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है। चांदी की कीमतो में भी आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 1.35 फीसदी या 2125 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,279 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी शुक्रवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.17 फीसदी या 6.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4,053.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.46 फीसदी या 18.65 डॉलर की गिरावट के साथ 4,058.54 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.67 फीसदी या 0.85 डॉलर की गिरावट के साथ 50.11 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.61 फीसदी या 0.83 डॉलर की गिरावट के साथ 49.83 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
