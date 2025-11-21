Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का वायदा भाव 460 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,267 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वैश्विक कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। वैश्विक स्तर पर गिरावट की प्रमुख वजह यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट को लेकर उम्मीदों में कमी आना है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में भी कमी आई है। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है। चांदी की कीमतो में भी आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है।