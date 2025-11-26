Gold Silver Price Today: उधर डॉलर में गिरावट और इधर उछल गया सोना, चांदी के भी बढ़ गए भाव, जानिए लेटेस्ट कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार मे भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.43 फीसदी या 535 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। घरेलू हाजिर बाजार से मजबूत डिमांड और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। वहीं, डॉलर इंडेक्स गिरकर 99.60 पर आ गया है। यह एक हफ्ते का न्यूनतम स्तर है। डॉलर कमजोर होने से दूसरी करेंसीज के लिए सोना आकर्षक बन गया है, जिससे डिमांड बढ़ी है। सोने की वैश्विक कीमतें बुधवार को 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।