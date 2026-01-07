Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की चाल बदली, MCX पर दोनों धातुओं में दिखा दबाव

घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में आज कमजोरी दर्ज की गई। MCX पर गोल्ड 0.54% या 758 रुपये की गिरावट के साथ 1,38,325 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा। पिछले सत्र में सोने में आई तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी, जिससे कीमतों पर दबाव बना। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता ने भी सोने की चाल को सीमित किया।