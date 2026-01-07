Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की चाल बदली, MCX पर दोनों धातुओं में दिखा दबाव

चांदी की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: घरेलू कमोडिटी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बीते कारोबारी दिन की तेज बढ़त के बाद आज दोनों कीमती धातुओं में मुनाफावसूली का असर दिखा। MCX पर कारोबार के दौरान सोना और चांदी दोनों ही लाल निशान में नजर आए।
घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में आज कमजोरी दर्ज की गई। MCX पर गोल्ड 0.54% या 758 रुपये की गिरावट के साथ 1,38,325 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा। पिछले सत्र में सोने में आई तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी, जिससे कीमतों पर दबाव बना। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता ने भी सोने की चाल को सीमित किया।
चांदी की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली। MCX पर चांदी करीब 1.58% या 4077 रुपये की गिरावट के साथ 2,54,734 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में ट्रेड करता नजर आया। पिछले कारोबारी दिन चांदी ने रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचकर निवेशकों को आकर्षित किया था, लेकिन आज मुनाफावसूली हावी रही।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आज हल्की कमजोरी देखने को मिली। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स सीमित गिरावट के साथ 4,470 से 4,480 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता नजर आया, जबकि स्पॉट गोल्ड भी इसी दायरे में बना रहा। डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता के कारण सोने पर दबाव बना रहा।
वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कॉमेक्स पर सिल्वर फ्यूचर्स करीब 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79 से 80 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा। हाल के सत्रों में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद निवेशकों ने चांदी में मुनाफावसूली की, जिससे भाव फिसले। इसके बावजूद सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अन्य औद्योगिक सेक्टर से जुड़ी मजबूत मांग चांदी के लिए सपोर्ट बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग