Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों जगह टूटे भाव, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू और वायदा दोनों मार्केट्स में भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 820 रुपये गिरकर 1,43,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 750 रुपये गिरकर 1,31,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 610 रुपये गिरकर 1,07,540 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।
गुडरिटर्न्स के अनुसार, चांदी की कीमत में आज गुरुवार को भी भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी का भाव 5,000 रुपये बढ़कर 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इससे चांदी के जल्द ही 3 लाख के स्तर पर पहुंचने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.82 फीसदी या 38.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,597.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.66 फीसदी या 30.61 डॉलर की गिरावट के साथ 4,597.13 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 3.90 फीसदी या 3.56 डॉलर की गिरावट के साथ 87.83 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 5.07 फीसदी या 4.72 डॉलर की गिरावट के साथ 88.44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। सुबह के सत्र के लिए आज ट्रेडिंग हॉलीडे है। मुंबई में बीएमसी चुनावों के चलते यह छुट्टी रखी गई है। एमसीएक्स पर शाम 5 बजे से कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू होगी।
