Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों जगह टूटे भाव, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू और वायदा दोनों मार्केट्स में भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 820 रुपये गिरकर 1,43,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 750 रुपये गिरकर 1,31,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 610 रुपये गिरकर 1,07,540 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।