Gold Silver Price Today: नवरात्रि में सोना खरीदने में छूटेंगे पसीने, कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोने में भारी इजाफा देखा जा रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोमवार दोपहर सोना 1.30 फीसदी या 1433 रुपये की बढ़त के साथ 1,11,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी में आज जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सोमवार दोपहर चांदी का भाव 2.04 फीसदी या 2652 रुपये की बढ़त के साथ 1,32,490 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,11,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट सोना 1,08,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 20 कैरेट सोना 98,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट सोना 90,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 71,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है
ग्लोबल मार्केट में आज सोने में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 1.28 फीसदी या 47.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,753.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.99 फीसदी या 36.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,721.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी 2.27 फीसदी या 0.97 डॉलर की बढ़त के साथ 43.93 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.37 फीसदी या 0.59 डॉलर की बढ़त के साथ 43.68 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।