कारोबार

दूध-पनीर से लेकर पिज्जा-पेंसिल तक… GST घटने से कितने बचेंगे आपके पैसे? देखिए यह लिस्ट

GST Updated Rates: 22 सितंबर यानी सोमवार से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। इसमें रोजमर्रा में यूज में आने वाले करीब 99 फीसदी उत्पादों की कीमतें घट गई है। घी, पनीर और बटर आज से सस्ता हो गया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 22, 2025

GST Updated Rates
सोमवार से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। (PC: Gemini)

GST 2.0 के रूप में मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट आज यानी सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो गया है। इस जीएसटी सुधार से करीब 99 फीसदी रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आज से घट गई हैं। दूध, पनीर, बटर, घी, ब्रेड और तेल-साबुन जैसे रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आज से कम दाम पर मिल रहे हैं। इससे लोगों का घरेलू बजट अब से घट जाएगा। आइए जानते हैं कि इन उत्पादों पर आपके कितने रुपये बचेंगे।

पनीर हुआ 10 रुपये सस्ता

पनीर पर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था, जो अब खत्म हो गया है। ऐसे में जो 200 ग्राम पनीर का पैकेट आपको 90 रुपये में मिलता था, वो अब आपको करीब 80 रुपये में मिल रहा है।

UHT मिल्क हुआ सस्ता

अल्ट्रा हाई टेंप्रेचर दूध (UHT Milk) पर पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इस पर जीरो जीएसटी है। ऐसे में अब 1 लीटर UHT दूध ( टोंड-ट्रेटा पैक) 77 रुपये के बजाय 75 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 550 एमएल मिल्क पैक 33 रुपये की जगह 32 रुपये का मिल रहा है।

बटर के भी गिर गए दाम

भारत के लोग परांठों से लेकर पाव-भाजी तक में बटर का खूब यूज करते हैं। अब इसके दाम गिर गए हैं। पहले जो 500 ग्राम बटर का पैक 305 रुपये में मिलता था, वो अब 285 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 100 ग्राम बटर की टिकिया 62 रुपये की जगह 58 रुपये में मिल रही है।

सस्ता हो गया घी

पहले घी पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था। यह अब गिरकर 5 फीसदी हो गया है। इससे अब अमूल के 1 लीटर घी की कीमत 650 रुपये के घटकर 610 रुपये रह गई है। वहीं, मदर डेयरी का 1 लीटर घी का पैक 675 रुपये की जगह 645 रुपये में मिल रहा है। उधर पतंजलि गाय का घी (900 एमएल पैक) 780 रुपये की जगह 731 रुपये में मिल रहा है।

उत्पादपुरानी कीमतनई कीमतटैक्स बदलाव
पनीर (200 ग्राम)₹90₹8012% → 0%
UHT मिल्क (1 लीटर)₹77₹755% → 0%
UHT मिल्क (550ml)₹33₹325% → 0%
बटर (500g)₹305₹285-
बटर (100g)₹62₹58-
अमूल घी (1 लीटर)₹650₹61012% → 5%
मदर डेयरी घी (1 लीटर)₹675₹64512% → 5%
पतंजलि गाय का घी (900ml)₹780₹73112% → 5%
आइसक्रीम (वनीला मैजिक 1L)₹195₹180-
आइसक्रीम (शुगर फ्री शाही अंजीर 125ml)₹50₹45-
ब्रेड₹20₹195% → 0%
पिज्जा₹100₹955% → 0%
नमकीन (100 रुपये पैक)₹100₹92.412–18% → 5%
बिस्किट (100 रुपये पैक)₹100₹8612–18% → 5%
नूडल्स/पास्ता/कॉर्न फ्लेक्स (100 रुपये पैक)₹100₹8612–18% → 5%
चॉकलेट (50 रुपये पैक)₹50₹4418% → 5%
मिठाई (₹400 का पैक)₹472 (400+72)₹420 (400+20)18% → 5%
नोटबुक₹112₹10012% → 0%
तेल/साबुन/शैंपू (₹100 पैक)₹100₹8618% → 5%

आइसक्रीम कितनी सस्ती हुई

आइसक्रीम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पसंद आती है। इसके दाम आज से घट गए हैं। अमूल ने आज से 1 लीटर वाले वनीला मैजिक पैक की कीमत 195 रुपये से घटाकर 180 रुपये कर दी है। शूगर फ्री शाही अंजीर आइसक्रीम का 125 एमएल का पैक अब 50 रुपये की जगह 45 रुपये में मिल रहा है। वहीं, बटर स्कॉच (125 एमएल), कुल्फी पंजाबी (60एमएल) कप की कीमत में 5 रुपये कम हुए हैं।

ब्रेड के घट गए दाम

भारत के कई घरों में दिन की शुरुआत ब्रेड से होती है। ब्रेड पर पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इस पर जीएसटी जीरो हो गया है। जो ब्रेड का पैकेट पहले 20 रुपये में आता था, वह अब 19 रुपये में आ रहा है।

पिज्जा भी हुआ सस्ता

पिज्जा पर पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी जो पिज्जा पहले 100 रुपये का आता था, वह अब आपको 95 रुपये का मिल रहा है।

बिस्किट और नमकीन

बिस्किट-नमकीन पर पहले 12 से 18 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इन पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगता है। यानी जो नमकीन का पैकेट पहले 100 रुपये का आता था, वह अब 92.4 रुपये का मिल रहा है। वहीं, जो बिस्किट का पैक पहले 100 रुपये पर मिलता था, वह अब 86 रुपये का मिल रहा है।

नूडल्स

बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। पहले नूडल्स, पास्ता और कॉर्न फ्लेक्स पर 12 से 18 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इन पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगता है। यानी जो नूडल्स का पैकेट पहले 100 रुपये का आता था, वह अब करीब 86 रुपये का मिलेगा।

चॉकलेट्स व मिठाइयां

जीएसटी 2.0 में चॉकलेट्स और मिठाइयां भी सस्ती हो गई हैं। जो चॉकलेट का पैकेट पहले 50 रुपये का मिलता था, वह अब 44 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 400 रुपये की मिठाई पर पहले 72 रुपये जीएसटी लगता था, यह अब 20 रुपये ही लग रहा है। मिठाइयों पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 5 फीसदी हो गया है।

पेंसिल और नोटबुक भी हुई सस्ती

पहले पेंसिल, नोटबुक, रबर जैसी वस्तुओं पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, जिसे अब जीरो कर दिया गया है। इससे ये उत्पाद अब आपको सस्ते मिलेंगे। यानी जो नोटबुक आपको पहले 112 रुपये की मिलती थी, वह अब 100 रुपये की ही मिल रही है।

तेल-साबुन

तेल, साबुन और शैंपू पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। यानी जो शैंपू/तेल/साबुन का पैक पहले 100 रुपये का मिलता था, वह अब 86 रुपये का मिल रहा है।

