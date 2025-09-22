दूध-पनीर से लेकर पिज्जा-पेंसिल तक… GST घटने से कितने बचेंगे आपके पैसे? देखिए यह लिस्ट

GST 2.0 के रूप में मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट आज यानी सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो गया है। इस जीएसटी सुधार से करीब 99 फीसदी रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आज से घट गई हैं। दूध, पनीर, बटर, घी, ब्रेड और तेल-साबुन जैसे रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आज से कम दाम पर मिल रहे हैं। इससे लोगों का घरेलू बजट अब से घट जाएगा। आइए जानते हैं कि इन उत्पादों पर आपके कितने रुपये बचेंगे।