Infosys फ्रेशर्स को दे रहा 21 लाख रुपये तक का भारी-भरकम पैकेज, IT सेक्टर की सबसे ज्यादा शुरुआती सैलरी, जानिए डिटेल

इन्फोसिस फ्रेशर्स को भारी-भरकम पैकेज ऑफर कर रहा है। (PC: AI)
देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस से अगर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने एंट्री लेवल सैलरी को बढ़ा दिया है। कंपनी अब स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स में फ्रेशर्स को 21 लाख रुपये तक सालाना पैकेज ऑफर कर रही है। यह भारतीय आईटी सेक्टर में दी जा रही सबसे अधिक शुरुआती सैलरी मानी जा रही है। कंपनी अपनी एआई-फर्स्ट रणनीति को मजबूत कर रही है।
रिक्रूटमेंट बैनर्स के मुताबिक, इन्फोसिस 2025 पासआउट्स के लिए ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव की तैयारी कर रही है। कंपनी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए भर्ती करेगी, जिनका पैकेज 7 लाख रुपये से 21 लाख रुपये सालाना के बीच होगा। आईटी इंडस्ट्री में कई सालों से फ्रेशर्स की सैलरी लगभग स्टेबल रहने के बीच 21 लाख रुपये का टॉप पैकेज लोगों का ध्यान खींच रहा है।
-स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L1 से L3)
-डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी)
ये पद BE, BTech, ME, MTech, MCA और इंटीग्रेटेड MSc (कंप्यूटर साइंस, IT और चुनिंदा सर्किट ब्रांच जैसे ECE, EEE) के ग्रेजुएट्स के लिए ओपन हैं।
एंट्री-लेवल सैलरी लंबे समय से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए चिंता का विषय रही है। वित्त वर्ष 2012 से 2022 के बीच एक एवरेज सीईओ की सैलरी 3.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.5 करोड़ रुपये हो गई, जो 835 फीसदी का उछाल है। वहीं, एक फ्रेशर की एवरेज सैलरी 2.45 लाख से बढ़कर 3.55 लाख रुपये पर ही पहुंच पाई है, जो सिर्फ 45 फीसदी की बढ़ोतरी है। हालांकि, कुछ कंपनियां अब चुनिंदा रोल्स के लिए ज्यादा सैलरी दे रही हैं। जैसे-
ग्लोबल टेक सेक्टर में छंटनी के बावजूद Infosys ने ग्रेजुएट हायरिंग बढ़ाई है। FY26 की पहली छमाही में 12,000 फ्रेशर्स की भर्ती की जा चुकी है। कंपनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 20,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने का है। इन्फोसिस का कुल वर्कफोर्स अब 3,31,991 कर्मचारियों का हो गया है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग