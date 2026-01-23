Gold Silver Price Today: चांदी ने मारी जबरदस्त छलांग, कीमतों में आई तेजी, जानिए लेटेस्ट भाव

सोने और चांदी की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे कई अहम वैश्विक और घरेलू कारण माने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था से जुड़े मिले-जुले आंकड़ों ने भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया। घरेलू बाजार में रुपये में कमजोरी और वायदा बाजार में मजबूत खरीदारी से सोने और चांदी के भाव को और मजबूती मिली है, जिससे दोनों धातुओं में तेज उछाल देखने को मिला।