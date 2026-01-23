23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी ने मारी जबरदस्त छलांग, कीमतों में आई तेजी, जानिए लेटेस्ट भाव

आज सोने और चांदी की कीमतों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूती देखने को मिली। एमसीएक्स और कॉमेक्स पर तेजी से निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 23, 2026

Gold Silver Price Today

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Gold Silver Price Today: वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर में उतार-चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में भारी उछाल देखने को मिला। आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोने का भाव तेजी के साथ 1,58,436 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया।

चांदी में जबरदस्त उछाल

एमसीएक्स पर चांदी में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली। आज शुक्रवार को चांदी लगभग 8,406 रुपये की बढ़त के साथ 3,40,799 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड करती दिखी। दिन के कारोबार में चांदी ने 3,42,297 रुपये का उच्च स्तर बनाया, जबकि निचला स्तर 3,32,200 रुपये के आसपास रहा।

तेजी के पीछे की वजह

सोने और चांदी की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे कई अहम वैश्विक और घरेलू कारण माने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था से जुड़े मिले-जुले आंकड़ों ने भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया। घरेलू बाजार में रुपये में कमजोरी और वायदा बाजार में मजबूत खरीदारी से सोने और चांदी के भाव को और मजबूती मिली है, जिससे दोनों धातुओं में तेज उछाल देखने को मिला।

सोने का वैश्विक भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। कॉमेक्स पर गोल्ड 0.68 प्रतिशत की तेजी के साथ करीब 33.40 डॉलर उछलकर 4,946 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता नजर आया। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा है, जिससे सोने को मजबूत सपोर्ट मिला है।

चांदी का वैश्विक भाव

वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों ने भी जोरदार तेजी दर्ज की। कॉमेक्स सिल्वर करीब 2.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.77 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। औद्योगिक मांग में सुधार और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते चांदी की कीमतों में यह उछाल देखने को मिला है।

Published on:

23 Jan 2026 09:59 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: चांदी ने मारी जबरदस्त छलांग, कीमतों में आई तेजी, जानिए लेटेस्ट भाव

