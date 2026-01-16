‘मैं उधार लेकर काम चला रहा हूं’ अरबों की कंपनी के मालिक यूट्यूबर MrBeast ने यह क्या कह दिया! कहां गया सारा पैसा?

MrBeast का असली नाम जिमी डोनाल्डसन है। इन्होंने कहा कि इस समय उनकी पर्सनल फाइनेंशियल स्थिति निगेटिव है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि वह अभी उधार लेकर अपने खर्च पूरे कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी संपत्ति में से कंपनी के शेयर को अलग कर दिया जाए, तो उनके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसा बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वीडियो देखने वाले कई लोग शायद उनसे ज्यादा कैश अपने अकाउंट में रखते हों। यह बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी कंपनी की कुल वैल्यू करीब 5 बिलियन डॉलर आंकी जाती है।