‘मैं उधार लेकर काम चला रहा हूं’ अरबों की कंपनी के मालिक यूट्यूबर MrBeast ने यह क्या कह दिया! कहां गया सारा पैसा?

MrBeast के पास McDonald's से खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं।
MrBeast Negative Money: दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स में गिने जाने वाले MrBeast एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए वह अक्सर अपने बिजनेस मॉडल और काम करने के तरीके को लेकर खुलकर बात करते हैं। इस बार MrBeast ने दावा किया है कि अरबों डॉलर की कंपनी चलाने के बावजूद उनके पास इस वक्त पर्सनल खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। उनका कहना है कि बैंक अकाउंट में मौजूद रकम इतनी भी नहीं है कि वह McDonald’s से खाना खरीद सकें।
MrBeast का असली नाम जिमी डोनाल्डसन है। इन्होंने कहा कि इस समय उनकी पर्सनल फाइनेंशियल स्थिति निगेटिव है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि वह अभी उधार लेकर अपने खर्च पूरे कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी संपत्ति में से कंपनी के शेयर को अलग कर दिया जाए, तो उनके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसा बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वीडियो देखने वाले कई लोग शायद उनसे ज्यादा कैश अपने अकाउंट में रखते हों। यह बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी कंपनी की कुल वैल्यू करीब 5 बिलियन डॉलर आंकी जाती है।
MrBeast की ज्यादातर संपत्ति उनकी कंपनी Beast Industries में हिस्सेदारी के रूप में है। कंपनी की वैल्यू अरबों डॉलर में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में पड़ी हो। बिजनेस की दुनिया में कंपनी वैल्यू और पर्सनल कैश अलग चीजें होती हैं। MrBeast ने साफ किया कि वह मुनाफे का बड़ा हिस्सा दोबारा बिजनेस में निवेश कर देते हैं। इसी वजह से उनकी नेट वर्थ भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन पर्सनल खर्च के लिए कैश सीमित रहता है।
MrBeast ने यह भी कहा कि वह अपने पर्सनल बैंक अकाउंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उनका ज्यादातर ध्यान नए वीडियो बनाने और बिजनेस को और बड़ा करने पर रहता है। उन्होंने बताया कि वह जानबूझकर अपनी निजी जरूरतों के लिए सीमित पैसा रखते हैं और बाकी रकम कंटेंट, टीम और प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। उनका मानना है कि इसी सोच की वजह से उनका यूट्यूब चैनल और दूसरे बिजनेस तेजी से बढ़े हैं।
