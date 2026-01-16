स्टार्टअप इंडिया के 10 साल: 4 से 120 यूनिकॉर्न तक का सफर, 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 21 लाख नौकरियां

पिछले दस सालों में स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए कई वित्तीय योजनाएं लागू की गईं। फंड्स ऑफ फंड्स (FoF) के तहत 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जिससे 1,270 से अधिक स्टार्टअप्स में 22,900 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (Seed Fund Scheme) के जरिए शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme) के तहत बिना गारंटी लोन की सुविधा दी गई, जिसमें अब तक 750 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन को समर्थन मिला है।