UPI से गलत नंबर पर भेज दिए पैसे? ऐसे पा सकते हैं वापस, जानिए प्रक्रिया

डिजिटल पेमेंट सिस्टम में UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और रोजाना इसके जरिए बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत पैसे भेजने की सुविधा ने लेनदेन को आसान बनाया है, लेकिन इसी तेजी के कारण गलत UPI ID या गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या गलत ट्रांजैक्शन होने पर पैसा वापस मिल सकता है और इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं। बैंकिंग सिस्टम के मौजूदा नियमों के अनुसार, गलत UPI ट्रांजैक्शन की स्थिति में पैसा वापस पाने की प्रक्रिया तय है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों और समयसीमा का पालन करना जरूरी होता है।