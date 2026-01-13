Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी, जानें अब कहां पहुंच गए दाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेड रिजर्व चीफ जेरोम पॉवेल के बीच विवाद (Donald Trump & Jerome Powell Tension) काफी बढ़ गया है। पॉवेल ने खुलासा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की गई है। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपराधिक जांच इस वजह से शुरू की गई है, क्योंकि फेड रिजर्व ने ब्याज दरें तय करते समय राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं को मानने के बजाए आम जनता की भलाई को पहले देखा। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उनके खिलाफ जिस तरह से कदम उठाया है, उससे स्पष्ट होता है कि सब कुछ दबाव में किया जा रहा है। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के इस विवाद का असर डॉलर को कमजोर कर सकता है और सोने-चांदी में निवेश को बढ़ावा दे सकता है, जिससे इन धातुओं के दाम बढ़ सकते हैं।