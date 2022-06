India Economy के लिए अच्छी खबर: Fitch ने Negative से Stable की भारत की Rating

समकक्ष देशों से अच्छी ग्रोथ की आस रेटिंग एजेंसी ने कहा, "हम मौजूदा रेटिंग के अनुरूप उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रेडिट साथ के साथ भारत अपने समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज करेगा।" साथ ही फिच ने वित्त वर्ष 2013 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 7.8% के मजबूत स्तर पर रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, यह ग्रोथ रेट वैश्विक कमोडिटी कीमतों के झटके के कारण मार्च में इसके 8.5% पूर्वानुमान से कम है। एजेंसी के अनुसार, यह आशंका सकारात्मक विकास गति को कुछ कम कर रहा है।

भारत में आएगा निवेश फिच के द्वारा भारत की इस रेटिंग को रिवाइज किए जाने के बारे में जयपुर के जाने-माने शेयर मार्केट और निवेश सलाहकर, निदेशक मवेरिक शेयर ब्रोकिंग फर्म से मुकेश जैन ने बताया कि ग्रोथ रेट का कम किया जाना उतनी चिंता की बात नहीं है, जितना कंपनी के द्वारा भारत के बारे में आउटलुक का सुधार किया जाना। मुकेश जैन ने पत्रिका को बताया कि भारत की रेटिंग को निगेटिव से स्टेबल किया जाना एक अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। युद्ध को देखते हुए ग्रोथ के अनुमान का निगेटिव किया जाना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन फिच एजेंसी के द्वारा आउटलुक को स्टेबल किया जाना भारत की ग्रोथ और सुधार के कदमों पर मुहर है। दुनिया भर के वैश्विक संस्थान इस रेटिंग को देखने के बाद में भारत में दीर्घकालनी निवेश के बारे में फैसले लेते हैं।

