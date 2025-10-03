भारत के IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज, बढ़ेगी ग्रोथ रेट, कंपनियों को होगा फायदा

रिसर्च फर्म ने कहा, "सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट 4-5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में ग्रोथ इस ट्रेंड रेट से भी कम रही है। वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 जीसीसी शेयर में नुकसान से प्रभावित हुआ। वहीं, वित्त वर्ष 2026 एआई डिफ्लेशन और अनिश्चित मैक्रो एनवायर्नमेंट से प्रभावित हुआ है।" रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के अमेरिकी कॉर्पोरेट परिणाम भले ही अच्छे हों, लेकिन कंपनियां अभी भी नए खर्चों पर रोक लगा रही हैं।