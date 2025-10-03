Patrika LogoSwitch to English

भारत के IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज, बढ़ेगी ग्रोथ रेट, कंपनियों को होगा फायदा

IT Sector Growth: आईटी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। विश्लेषकों ने आने वाले महीनों में आर्थिक जगत में अस्थिरता कम रहने का अनुमान लगाया है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 03, 2025

IT Sector Growth

आईटी सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। (PC: Freepik)

भारत के आईटी सर्विस सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ पिछले तीन वर्षों की ट्रेंडलाइन से ऊपर 4 से 5 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है । शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषकों ने आने वाले महीनों में आर्थिक जगत में अस्थिरता कम रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2027 में ग्रोथ में सुधार की उम्मीद बनी हुई है।

दूसरी तिमाही में ग्रोथ पहले तिमाही के बराबर रहने की उम्मीद

रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्रोइकॉनोमिक अनिश्चितता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफ्लेशनरी प्रभाव के कारण डिमांड कमजोर रहने से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आईटी सर्विस सेक्टर में कोई सुधार नहीं होगा। साथ ही कई आईटी शेयरों को 'बाय' रेटिंग दी गई है। दूसरी तिमाही में ग्रोथ पहले तिमाही के बराबर रहने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से वेंडर कंसोलिडेशन और लागत में कटौती की वजह से होगी, जिसे एचएसबीसी ने जीरो-सम गेम का नाम दिया है।

4-5% की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट

रिसर्च फर्म ने कहा, "सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट 4-5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में ग्रोथ इस ट्रेंड रेट से भी कम रही है। वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 जीसीसी शेयर में नुकसान से प्रभावित हुआ। वहीं, वित्त वर्ष 2026 एआई डिफ्लेशन और अनिश्चित मैक्रो एनवायर्नमेंट से प्रभावित हुआ है।" रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के अमेरिकी कॉर्पोरेट परिणाम भले ही अच्छे हों, लेकिन कंपनियां अभी भी नए खर्चों पर रोक लगा रही हैं।

बदला यह ट्रेंड

हालांकि, फर्म ने कहा कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अब पांच वर्ष के बाय-एंड-होल्ड कंपाउंडिंग स्टॉक्स नहीं रह गए हैं। बल्कि इनके साइकल और वोलैटिलिटी को लेकर एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी।

मार्केट में क्या है हाल

निफ्टी आईटी सूचकांक आज शुक्रवार को 0.13 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ है। आईटी स्टॉक्स की बात करें, तो आज ओएफएसएस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक और विप्रो बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं, इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, टीसीएस और टेक महिंद्रा लाल निशान पर बंद हुए हैं।

(आईएएनएस की रिपोर्ट)

Updated on:

03 Oct 2025 05:40 pm

Published on:

03 Oct 2025 05:38 pm

Hindi News / Business / भारत के IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज, बढ़ेगी ग्रोथ रेट, कंपनियों को होगा फायदा

