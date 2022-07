Google street view भारत में हुआ लॉन्च, स्पीड लिमिट, सड़क पर चल रहे काम की मिलेगी जानकारी, जानिए अभी किन सिटीज में मिलेगी सर्विस

गूगल ने भारत में आज Google street view को लांच कर दिया है। यह यहां पर टेक महिंद्रा और जेनेसिस के पार्टनरशिप साथ लांच हुआ है, जिसकी सर्विसेस अभी 10 प्रमुख शहरों में शुरू होगी। वहीं साल के अंत तक यह देश 50 प्रमुख शहरों में इसकी सर्विस उपलब्ध हो जाएगी।

लंबे इंतजार के बाद अखिरकार आज Google street view भारत में लांच हो गया है। अमरीका में Google ने लगभग 15 साल पहले इस सर्विस को लांच कर दिया था। इसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि यह सर्विस जल्द ही भारत में भी शुरू होगी, जो अखिरकार आज Genesys International और Tech Mahindra की साझेदारी के साथ भारत में शुरू कर दी गई है। हालांकि गूगल भारत में 6 साल पहले ही Google street view को लांच करना चाहता था, लेकिन उस समय भारत सरकार ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए इसे परमीशन देने से इंकार कर दिया था।

Google maps in India finally gets street view coming to these cities first