Gift बांटने पर लगी सरकारी रोक, मोदी सरकार ने दिया कड़ा आदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का सीधा संदेश यह है कि सरकार राजकोषीय संसाधनों के ढंग से इस्तेमाल को प्राथमिकता दे रही है। त्योहारी सीजन में आम तौर पर मंत्रालयों और संस्थानों की ओर से गिफ्ट बांटने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले आया यह आदेश सरकार की Fiscal Discipline पर फोकस को दर्शाता है। इसका असर न केवल मंत्रालयों और कर्मचारियों पर पड़ेगा, बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंकों व उपक्रमों तक में भी दिखाई देगा।