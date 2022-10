ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने उठाया सवाल, कहा- 'देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश'

ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को भारत सरकार ने जमीनी हकीकत से अलग बताते हुए सवाल उठाया है। केंद्र सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार के द्वारा किए गए प्रयाशों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है।

बीते दिन शनिवार 15 अक्टूबर को साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 121 को शामिल करते हुए भारत को 107 वीं रैकिंग दी गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने भारत को पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे बताया है, जिसको लेकर भारत सरकार की ओर बयान सामने आया है। सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज करते किया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस रिपोर्ट के जरिए देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है।

Government of India raised questions on report of Global Hunger Index, said- an attempt to tarnish the image of the country