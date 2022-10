भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी पीछे हुआ भारत, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वीं रैंकिंग

Global Hunger Index 2022: ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी पीछे हो गया है। भुखमरी को लेकर जारी रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस साल भारत 6 पायदान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है।

Global Hunger Index 2022: साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दी है। भारत पिछले साल से भी 6 पायदान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। साउथ एशिया में भारत की रैंकिंग केवल अफगानिस्तान से बेहतर है। भारत से अच्छी स्थिति पड़ोसी देशों की है, जिसमें पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें और नेपाल 81वें स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश भी इस लिस्ट में भारत से आगे 84वें स्थान पर है।

India lags behind Pakistan, Sri Lanka and Nepal in terms of hunger, ranking 107th in Global Hunger Index