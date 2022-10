रोटी के बाद अब पराठे पर लगेगा 18% GST, AAR ने कहा- चपाती और पराठे में काफी अंतर

गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने कहा है कि पराठों व साधारण रोटी में काफी फर्क है, जिसके बाद अब पराठे पर 5% की जगह 18% GST लगेगा। वहीं रोटी पर अभी 5% GST लगता है।

अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। अब आपको पराठे की बजाय रोटी खाना सस्ता पड़ेगा और वहीं पराठे का लुफ्त उठाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसर अहमदाबाद की वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने GAAR (जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स) में एक याचिका दायर करते हुए बताया था कि वह मिक्स वेज, मालाबार सहित 8 तरह के पराठों का उत्पादन करता है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया था कि अलग-अलग तरह के पराठे बनाने के लिए सब्जियां, मेथी सहित अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं। अगर ये सामग्रियां नहीं डाली जाएंगी तो सभी पराठे एक ही तरह के स्वाद वाले बनेंगे।

Paratha not chapati, pay 18% GST if you can’t have cheaper roti