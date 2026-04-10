GPF Interest Rates: जनरल प्रोविडेंट फंड में सरकार ने तय की ब्याज दर, इन 10 फंड्स पर इसी दर से मिलेगा रिटर्न

अब बात करते हैं आम आदमी की बचत की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर ब्याज दर 7.1 फीसदी पर ही टिकी है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉज़िट पर 4 फीसदी मिल रहा है। किसान विकास पत्र पर 7.5 फीसदी ब्याज है और यह 115 महीनों में मेच्योर होगा। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC पर अप्रैल से जून तिमाही में 7.7 फीसदी ब्याज जारी रहेगा। EPF की बात करें तो EPFO ने इस वित्त वर्ष के लिए 8.25 फीसदी की दर बरकरार रखी है जो इन सबमें सबसे ज़्यादा है। सरकार ने लगातार आठवीं तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।