Billionaire Gold Bet: सोने पर इतना भरोसा, अरबपति ने अपनी एक चौथाई दौलत कर दी निवेश

सोने ने अब तक शानदार रिटर्न दिया है। (PC: X/ValuePartners)
Cheah Cheng Hye gold investment: सोने को लेकर एक अरबपति की दीवानगी इन दिनों चर्चा में है। इस अरबपति ने अपनी दौलत का एक चौथाई हिस्सा गोल्ड में निवेश कर रखा है। उन्हें भरोसा है कि सोना आगे भी इसी तरह मजबूती के साथ बढ़ेगा। हांगकांग के अरबपति चेह चेंग हाय (Cheah Cheng Hye) एशिया में वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी कंपनी वैल्यू पार्टनर्स एशिया की सबसे बड़ी फंड एवं एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। चेह पिछले कई सालों से गोल्ड में निवेश करते आ रहे हैं और इस निवेश ने उन्हें शानदार रिटर्न दिया है।
अरबपति चेह चेंग हाय ने अपनी दौलत का करीब एक चौथाई हिस्सा गोल्ड में निवेश किया है। यह सोने प्रति उनकी दीवानगी और इस पीली धातु पर उनके भरोसे को दर्शाता है। चेह दूसरों को भी गोल्ड में निवेश करने की सलाह देते हैं। Forbes के अनुसार, चेह चेंग की नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर है। उन्होंने इसका करीब एक चौथाई हिस्सा सोने में निवेश किया हुआ है। 71 वर्षीय चेह ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा - मैं बहुत धैर्यवान निवेशक हूं। मैंने कीमती धातुएं खरीदीं, उन्हें बेचा नहीं और फिर उन्हें अपनी जिंदगी भर की बचत का हिस्सा मान लिया।
हांगकांग के अरबपति चेह चेंग हाय सोने को लेकर बुलिश रहे हैं। हालांकि, 2024 में गोल्ड में उनका निवेश वर्तमान के मुकाबले काफी कम था। UBS ग्लोबल फैमिली ऑफिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 2024 में सोने और कीमती धातुओं में उनका औसत एलोकेशन महज 2% था। चेह की नजर में एक आदर्श पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी, 20% बॉन्ड और 20% सोने जैसी कीमती धातुओं का होना जरूरी है। अरबपति को करीब से जानने वाले बताते हैं कि कीमती धातुओं में उनका निवेश 2008 में एक छोटे दांव से शुरू हुआ। धीरे-धीरे वह गोल्ड में निवेश बढ़ाते चले गए। मौजूदा समय में उन्होंने गोल्ड बार, गोल्ड माइनिंग स्टॉक, गोल्ड कॉइन के साथ ही गोल्ड ETF में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
चेह चेंग हाय सोने को लेकर अपनी रणनीति भी बाद बदल चुके हैं। वह बेचने से ज्यादा खरीदने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गोल्ड की चमक हमेशा बनी रहेगी। इंटरव्यू में चिया ने कहा कि मैं अब केवल खरीदता हूं, बेचता नहीं। 2025 में मैंने कुछ छोटी-मोटी ट्रेडिंग की थीं। अरबपति चेह डेरिवेटिव या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते और निवेश के लिए कभी पैसे उधार नहीं लेते हैं।
रूस-यूक्रेन संघर्ष और ईरान-अमेरिका विवाद के मद्देनजर उन्होंने कहा कि दुनिया बड़े पैमाने पर 'वॉल्ट फ्लाइट' के दौर में प्रवेश कर रही है। अमीर एशियाई परिवार खुद को अमेरिकी प्रतिबंधों या संभावित एसेट जब्ती से बचाने के लिए तेजी से पैसा वापस कमोडिटी क्षेत्र में ला रहे हैं। गोल्ड दौलत को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फिजिकल सोना है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरबपति चेह चेंग हाय चांदी को लेकर भी बुलिश हैं, जिसकी कीमत पिछले एक साल में रिकॉर्ड तोड़ तेजी से भागी है। 19 जनवरी को चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई है।
चेह चेंग हाय मलेशिया के पूर्व फाइनेंशियल पत्रकार हैं। 1993 में वह वैल्यू पार्टनर्स के को-फाउंडर बने। यह हांगकांग में लिस्टेड पहली एसेट मैनेजमेंट फर्म थी, जो 2017 में 17 अरब डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट तक पहुंच गई थी। चेह हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग लिमिटेड के बोर्ड का भी हिस्सा हैं। सोने पर अपने दांव को लेकर चेह चेंग हाय बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वैश्विक स्थिति ने उनके दांव को पूरी तरह से सही साबित किया है। भू-राजनीति तनाव सोने और चांदी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि एमसीएक्स पर सोने का भाव इस समय 1,44,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। जबकि चांदी 3 लाख के ऊपर पहुंच गई है।
