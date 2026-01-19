Billionaire Gold Bet: सोने पर इतना भरोसा, अरबपति ने अपनी एक चौथाई दौलत कर दी निवेश

चेह चेंग हाय मलेशिया के पूर्व फाइनेंशियल पत्रकार हैं। 1993 में वह वैल्यू पार्टनर्स के को-फाउंडर बने। यह हांगकांग में लिस्टेड पहली एसेट मैनेजमेंट फर्म थी, जो 2017 में 17 अरब डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट तक पहुंच गई थी। चेह हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग लिमिटेड के बोर्ड का भी हिस्सा हैं। सोने पर अपने दांव को लेकर चेह चेंग हाय बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वैश्विक स्थिति ने उनके दांव को पूरी तरह से सही साबित किया है। भू-राजनीति तनाव सोने और चांदी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि एमसीएक्स पर सोने का भाव इस समय 1,44,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। जबकि चांदी 3 लाख के ऊपर पहुंच गई है।