Gold Rate Today: ट्रंप की एक धमकी और सोने में लग गई आग! चांदी जबरदस्त उछाल से 3 लाख के पार, जानिए आज की कीमतें

अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव के चलते सोने-चांदी में यह जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक यूरोपीय देश अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं देंगे, तब तक उन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाता रहेगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद डेनमार्क के विशाल आर्कटिक क्षेत्र पर विवाद गहरा गया है। यूरोपीय यूनियन के राजनियकों के अनुसार, रविवार को यूरोपीय संघ के राजदूतों ने ट्रंप को इन शुल्कों को लागू करने से रोकने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई। साथ ही टैरिफ लागू होने की स्थिति में संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी की। ट्रंप की इस नई टैरिफ धमकी के कारण अमेरिकी शेयर बाजार और डॉलर में गिरावट आई, जिससे निवेशकों ने सोने, येन और स्विस फ्रैंक जैसी सेफ हैवन एसेट की मांग बढ़ा दी।