Stock Market Crash Today: मार्केट में महागिरावट, सेंसेक्स 2500 अंक गिरकर बंद, लोगों के 12 लाख करोड़ रुपये डूबे, जानिए इस मंदी के 9 कारण

Stock Market Crash Today: भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 3.26 फीसदी या 2496 अंक की गिरावट के साथ 74,207 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 3.26 फीसदी या 775 अंक की गिरावट के साथ 23,002 पर बंद हुआ है। ऐसे में निवेशकों को आज करीब 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। क्रूड ऑयल में तेज उछाल, मिडिल ईस्ट में युद्ध के भयावह होने और वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर भारतीय मार्केट पर पड़ा है। सबसे अधिक गिरावट ऑटो, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट शेयरों में दर्ज हुई है। प्राइवेट बैंकों के शेयर भी आज काफी टूटे हैं।